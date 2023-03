Duas motos de entregadores explodiram numa colisão na noite da última sexta-feira (3) na Avenida Ceará embaixo do viaduto da Afonso Pena, em Campo Grande. Um dos pilotos da moto sofreu uma fratura exposta na esquerda. Os dois motociclistas foram socorridos consciente e orientado pelos bombeiros a Santa Casa. O acidente envolveu duas motos e um veículo Fiat Uno.

De acordo com informações uma moto acoplada a uma caretinha carregada de cervejas seguia sentido norte – sul ao reduzir a velocidade devido um radar foi atingido na traseira por um Fiat Uno. O motorista não sofreu ferimentos. Com o impacto o motociclista foi lançado no capô do veículo e batendo a cabeça no para-brisa que quebrou. Após ser atingido, a moto invadiu a pista contrária e colidiu contra uma moto Yamaha de outro entregador, de 32 anos que foi lançado ao solo. Na colisão as motos explodiram. Os militares utilizaram água para extinguir o fogo. O motorista do carro de passeio foi submetido ao teste do bafômetro que deu negativo. A via ficou interrompida no local. O BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) atendeu a ocorrência.