Motociclista atropela criança e foge sem prestar socorro em Costa Rica

Motociclista, ainda não identificado, atropelou uma criança, de 4 anos, e fugiu do local sem prestar socorro no final da tarde deste domingo (11), na rua Salvador, em Costa Rica.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para acompanhar a situação da criança, que deu entrada no hospital da cidade com escoriações e outras lesões pelo corpo.

Em conversa com o pai da vítima, o homem relatou que a filha estava brincando em frente da residência, quando uma motocicleta passou e atropelou ela. O suspeito não parou para prestar socorro e fugiu do local.

A polícia chegou a realizar algumas diligências pelo bairro, contudo, o motociclista não foi localizado.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.



fonte: novalimanews