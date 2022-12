A Polícia Militar prendeu piloto de moto Yamaha vermelha bêbado no cruzamento da Avenida Antônio Joaquim da Moura Andrade com a Rua Batayporã em Nova Andradina. A equipe de radiopatrulha realizava ronda ostensivas e preventivas quando avistaram motociclista que ao avistar a viatura policial acabou “afogando” o motor da motocicleta, e apresentava claros sinais da embriaguez ao volante. Ele não conseguia se equilibrar em cima da moto e apresentava odor etílico no hálito, olhos vermelhos e andar cambaleante.

Ao ser abordados pelos policiais, o motociclista afirmou que havia bebido pinga. O teste do bafômetro apresentou o resultado de 0,95 mg/l de álcool por litro de ar alveolar. Salientando, que acima de 0,05 mg/l já caracteriza a embriaguez ao volante. Diante dos fatos ele foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de nova Andradina, onde foi autuado em flagrante pelo crime de Dirigir veículo sob a influência de álcool. Além de ter sido autuado pela infração administrativa (art. 165 do CTB), multa gravíssima, no valor de R$ 2.934,70, a motocicleta foi removida ao pátio do Detran, e ainda o condutor poderá ter sua CNH suspensa por um período de um ano de acordo as normas do Código de Trânsito.