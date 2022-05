Uma motociclista ficou ferida após colidir com sua motocicleta Honda Fan na lateral de um veículo Eco Sport na manhã desta terça-feira (3), na Rua Jamil Basmage, com Marques de Erval, no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. A vítima sofreu escoriações pelo corpo, foi socorrida e encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia.