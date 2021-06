Julio Damazio da Conceição, 36 anos, morreu, na noite de quarta-feira (2), em um acidente de trânsito na rua Catiguá, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Ele teria batido sua motocicleta em um carro ao fazer uma conversão e não resistiu aos ferimentos, mesmo sendo levado para a Santa Casa.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Julio estava pilotando uma Yamaha pela rua Catiguá no sentido sul-norte quando tentou acessar a rua Ana Jacinta ao fazer uma manobra de conversão, no entanto, acabou atingindo um carro de forma frontal que vinha no outro sentido.

A colisão entre os veículos foi forte e resultou em danos materiais nos veículos e, principalmente no motociclista, que precisou ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado gravíssimo, sendo levado para a Santa Casa.

O delegado de plantão foi acionado com a perícia técnica para realizar os procedimentos e soube que o motorista do carro havia deixado o local após o acidente. Contudo, durante o registro da ocorrência, a polícia foi informada que o motociclista não havia resistido aos ferimentos.

Segundo a polícia, Julio Damazio não possuía carteira de habilitação. Os veículos envolvidos foram recolhidos ao pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.