Motociclista ultrapassa caminhão, bate em porta de carro aberta, cai e morre atropelada

Miryan Lemes Torquato, de 22 anos, morreu atropelada após ultrapassar um caminhão pela direita e colidir com a porta aberta de um carro, na manhã desta quinta-feira (29), na rua Coronel Cacildo Arantes, bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a motociclista estava a caminho do trabalho na via sentido Afonso Pena e ultrapassou o caminhão pela direita. No momento da ultrapassagem, motorista do veículo Creta branco, estacionado, abriu a porta sem olhar o retrovisor.

A motociclista bateu na porta do carro, se desequilibrou, caiu no asfalto e foi arremessada para debaixo do caminhão. O veículo de carga pesada passou por cima da vítima e partiu o corpo dela no meio.

Mãe da vítima em estado de choque. Crédito: Marcelo Victor

A moça morreu na hora. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e perícia estão no local. A via está temporariamente interditada.

Motorista do caminhão e condutor do carro estão em estado de choque. Em pânico, a mãe e irmão da vítima também estiveram no local e não quiseram falar com a imprensa.

O Correio do Estado aguarda imagens de câmera de segurança para ser publicada na reportagem.

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO