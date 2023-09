Motoentregador morto em acidente fez ultrapassagem em local proibido na MS-156

O motoentregador Kaio Vinicius Rodrigues da Silva, 22 anos, morto em acidente na noite desta terça-feira (12), na MS-156, fez uma ultrapassagem proibida e matou também Mayara da Silva do Nascimento, 20 anos.

O jovem voltava da entrega de uma pizza quando fez a ultrapassagem de um carro em área com faixa amarela contínua e bateu de frente com a motocicleta de Mayara.

De acordo com informações policiais, a colisão frontal entre motocicletas ocorreu quando Kaio tentou ultrapassar um carro na rodovia, próximo a Coamo. O rapaz seguia pela via no sentido distrito de Montese a Itaporã e Mayara trafegava no sentido contrário.

A jovem também voltava do trabalho no momento do ocorrido. Além de atuar como entregador no período noturno, o rapaz trabalhava em um lava-rápido durante o dia.

Segundo o Dourados News, a PMR (Polícia Militar Rodoviária), a Polícia Civil e a Perícia técnica de Dourados estiveram no local. Outros detalhes sobre o acidente estão em fase de apuração.