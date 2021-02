As 28 motoniveladoras entregues pelo Governo do Estado nesta segunda-feira (22), em benefício de 43 municípios sul-mato-grossenses, serão utilizadas na manutenção e conservação de estradas vicinais. Para os prefeitos das cidades contempladas, os maquinários melhoram a infraestrutura rural e potencializam a atividade da agricultura familiar.

“São pelas estradas vicinais que a produção dos pequenos agricultores é escoada. Com a motoniveladora, vamos melhorar o transporte dos produtos até as cidades e ter condições de estradas transitáveis”, disse o prefeito de Sonora, Enelto Ramos, que é presidente do Cointa, o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Taquari – que reúne os municípios de Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde, São Gabriel do Oeste e Sonora.

Prefeito de Porto Murtinho e presidente do Cidema (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa), composto por 16 municípios, Nelson Cintra destacou que a motoniveladora alavanca a agricultura familiar.

“Nós assumimos o Cidema há pouco tempo e já começamos com o pé direito. Vamos receber esta motoniveladora que vai ajudar muito os municípios que fazem parte do consórcio. Ela vai se somar com mais três máquinas que estão em Jardim”, descreveu o prefeito. Ele explicou que será definido um programa para o uso destes equipamentos. “Eles (maquinários) serão usados de forma democrática entre as cidades que fazem parte do grupo”, explicou.

Fazem parte do Cidema as cidades de Anastácio, Aquidauana, Antônio João, Bonito, Bodoquena, Camapuã, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Maracaju, Miranda, Rio Negro, Rochedo, Ponta Porã, Porto Murtinho e Sidrolândia.

Municipalismo

O prefeito de Nioaque e presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Valdir Couto de Souza Júnior, também elogiou o apoio do governo estadual para o setor da agricultura familiar. “Esta entrega mostra que o governador (Reinaldo Azambuja) tem um olhar municipalista e vem fazendo investimentos efetivos nos municípios”, pontuou.

Valdir Júnior ressaltou que além dos maquinários, em breve os municípios vão receber novos ônibus escolares e implementos agrícolas, mostrando o trabalho do governo na infraestrutura do Estado. “É uma satisfação tanto como presidente da Assomasul, como prefeito de Nioaque, pois lá na cidade vai ajudar nos assentamentos, aldeias e quilombolas. Irá potencializar a agricultura familiar e ajudar no escoamento da produção”, disse.

Investimento

Com R$ 14 milhões, as motoniveladoras entregues hoje foram adquiridas com recursos do Governo do Estado e do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), empenhados pelos deputados federais licenciados Geraldo Resende e Tereza Cristina; pelo deputado federal Luiz Ovando; e pelo senador Nelson Trad Filho.