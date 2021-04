Acidente envolvendo dois carros fez duas vítimas na tarde desta quinta-feira (22) no cruzamento das ruas Aracruz e Marques de Erval, no Bairro Estrela Dalva. Com o impacto da batida, o Renault Fluence, ocupado por casal de idosos, se chocou contra o muro de uma residência.

O motorista, de 65 anos, contou que ele e a esposa voltavam de sessão de fisioterapia, pois ela se recupera de Covid-19. Ele afirmou que seguia pela Rua Aracruz quando a lateral do veículo foi atingida pelo Chevrolet Corsa. O carro só parou após colidir com o muro de uma casa de esquina. “Ele estava em alta velocidade e eu não passei de 50 km/h” afirmou.

Ainda segundo ele, o outro motorista avançou a sinalização de pare – indicada para quem segue pela Avenida Marques de Erval. O condutor do Corsa precisou ser encaminhado para a Santa Casa. Ele teve sangramento no nariz e chegou a ficar desorientado durante atendimento feito pelo Corpo de Bombeiros. A passageira do Fluence também foi encaminhada para a Santa Casa, sem ferimentos graves. A Polícia Militar de Trânsito foi chamada para organizar o tráfego na região.