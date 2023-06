Motorista bate em moto e tenta fugir com vítima em cima do capô

Motorista de 44 anos de um Ford Ecoesport foi preso em flagrante após atropelar um piloto de moto e tentar fugir com a vítima em cima do capô no Bairro Coronel Antonino em Campo Grande.

O veículo seguia pela Avenida Rodoviária e o motociclista via sentido contrário, quando o motorista ao foi fazer uma conversão à esquerda para entrar na Rua Doutor Fausto Pereira colidiu contra a moto. Ele foi lançada para cima do veículo.

Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez ao volante, não se lembrava do que tinha acontecido e se recusou a fazer o teste do bafômetro sendo preso.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros a Santa Casa com fratura no ombro e punho esquerdo e um corte na perna.