Motorista bate em poste e deixa moradores sem energia

Motorista perde controle e arranca dois poste no Maria Aparecida Pedrossian em Campo Grande. Um residencial de luxo ficou sem energia. A Energisa foi acionada e está no local trocando os poste de energia para restabelecerem a “luz”. A avenida foi fechada pelo policiamento de trânsito em decorrência da fiação esticada no chão. O Motorista não sofreu ferimentos graves devido o acionamento do air bag.