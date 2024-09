Motorista bêbado atropela e mata dois jovens na zona norte de SP

A tragédia envolvendo Heros Alcondas Abreu e Kaique Peres Santana, atropelados por um motorista embriagado, é devastadora. Ambos, com apenas 15 e 16 anos, morreram após o acidente. O motorista, Sérgio Roberto de Paula (53) foi preso em flagrante e está sob medidas cautelares.

A dor da perda é imensurável para as famílias e amigos dos jovens. As comunidades estão profundamente afetadas pelo acontecimento trágico. As autoridades e a sociedade como um todo têm a responsabilidade de trabalhar para prevenir tais tragédias e apoiar as famílias e comunidades impactadas.

A comunidade, em luto, lamenta a perda desses jovens promissores.