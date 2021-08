Ademir Leite Pereira, 51 anos, foi preso na noite de ontem (1°), após atropelar um ciclista no km 488 da BR 163 e fugir em direção ao bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Segundo o registro policial, a filha da vítima estava no local e confirmou aos policiais da PRF (Polícia Rodoviária Federal) que o pai foi socorrido por uma ambulância, da empresa CRR e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes.

Uma viatura da Polícia Militar avistou o veículo Fox se evadindo do local e realizou o acompanhamento do veículo. O condutor entrou com o veículo em uma casa na Rua Martin Afonso de Souza, pulou o muro para a casa vizinho, danificou o telhado e alguns móveis da casa.

Ele foi capturado pelos policiais. Ademir passou por teste do bafômetro, que constatou 0,64 mg/l de álcool no sangue. O motorista foi preso e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.