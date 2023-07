Motorista bêbado , invade lanchonete e faz “strike” em clientes

Motorista embriagado de um Corsa Sedan preto em alta velocidade pela avenida Porto Carrero, atingiu um Ford Ka branco, no cruzamento com a rua Cáceres. Com o impacto ele fez “skike” em clientes de uma lanchonete.

As vítimas são: A Rainha de bateria da Vila Mamona, Raiane Oliveira de Paula (32) que estava com os pais quando foram atingidos sendo socorridos ao pronto-socorro municipal. Além de duas outras mulheres, de 20 e 59 anos que foram levadas ao Hospital da Cassems.

O teste do bafômetro confirmou que o motorista dirigia embriagado sendo preso em flagrante.