MARACAJU-MS (Correspondente) – Bêbado motorista invade varanda de casa no domingo (23) e quase atropela crianças que brincavam no local. Dentro do veículo havia várias latas de cerveja geladas. Aos policiais ele confessou que estava bebendo desde o meio-dia. Com a batida, a cobertura da varanda acabou sendo derrubada pelo motorista, que foi preso em flagrante e levado para a delegacia.