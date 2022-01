Um homem de 44 anos teve as chaves do carro roubadas após dar carona para um estranho na noite de ontem (20), na Avenida Ana Luiza de Souza, no bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Ele disse que o homem pediu carona, dizendo que pagaria R$ 50 pelo transporte. O suspeito entrou no veículo Gol.

Ao chegar no bairro Vila Nhanhá, o suspeito disse que o condutor podia parar o veículo. Quando o carro trafegava em velocidade baixa, ele puxou as chaves e saiu correndo em direção a um grupo de usuários.

Com medo, a vítima disse que pediu ajuda de um morador, pegou um carro de aplicativo e foi para casa. Ele procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro e denunciou o caso. O motorista disse que ficou com medo e não pensou em acionar a Polícia Militar após ocorrido.