Um homem de 45 anos foi preso nesta segunda-feira (30), acusado de tentar dar um golpe em uma agência bancária na região da avenida Eduardo Elias Zahran, em Campo Grande. De acordo com a ocorrência, um motorista de aplicativo levou o acusado até uma agência bancária do Sicredi e ouviu o homem ao telefone com alguém durante a viagem, sugerindo que ele iria fraudar o banco. Após deixar o suspeito no local, o motorista ligou para a polícia e denunciou o passageiro. Os militares foram ao local e surpreenderam o homem, que apresentou uma identidade falsa e um cartão do próprio banco. Questionado, ele admitiu que fraudaria instituições financeiras na tentativa de obter um empréstimo no valor de 50 mil reais. Ele foi pego no local e levado para a Depac centro. O acusado passará por audiência de custódia nesta terça-feira (31).