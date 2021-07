Uma motorista de aplicativo de 26 anos acionou a polícia na noite desta quinta-feira (15), depois de ser assediada por um passageiro de 20 anos, que se masturbou dentro do carro durante uma corrida para o bairro Portal Panamá, em Campo Grande.

Na Delegacia, a vítima contou que por volta das 18 horas desta quinta (15) estava parada em um semáforo da Avenida Júlio de Castilho quando foi abordada pelo rapaz que solicitou uma corrida.

O rapaz ainda pediu se podia fazer a corrida sem ser pelo aplicativo já que não tinha como acionar. A motorista aceitou e durante o trajeto, a vítima disse que ele ficava fazendo perguntas a ela e fazendo elogios.

Quando já estava próximo ao endereço percebeu que o rapaz que estava no banco de trás estava com as calças abaixadas e se masturbando. Em seguida, a vítima acionou a polícia, mas o autor desceu do veículo e não foi encontrado. Ele já tem passagens por violência doméstica e quando menor furto.