Motorista de aplicativo de 30 anos é esfaqueado por cliente no Bairro Recanto dos Pássaros durante corrida em Campo Grande. O chofer aceitou a corrida por volta das 2 horas da madrugada e durante o trajeto o passageiro começou uma discussão com ele o agredindo com arranhões no pescoço e depois o esfaqueou na perna. Ferido ele procurou atendimento na UPA da Vila Almeida e devido ao ferimento foi encaminhado para a Santa Casa; onde permanece internado. O caso segue em investigação.