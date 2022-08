Um motorista de aplicativo, de 50 anos, teve seu carro levado na noite deste domingo (31) por uma dupla de assaltantes armados na rua da Lógica, no Portal Caiobá, em Campo Grande. O roubo ao veículo aconteceu após a finalização de uma corrida, que começou no bairro Jóquei Clube, próximo a um shopping.

Consta no boletim de ocorrência, que a vítima havia terminado de desembarcar passageiros nas proximidades do shopping da Avenida Ernesto Geisel, quando foi abordado por dois jovens solicitando uma corrida até o Caiobá.

Ao chegar no destino, um dos jovens no banco de trás sacou um revólver e anunciou o assalto dizendo “desce do carro e vaza”, que o motorista apenas acatou a ordem e por temer a vida, deixou o veículo, um Volkswagen Polo, nas mãos dos assaltantes, que tomaram rumo ignorado.

Ainda no registro, o profissional não teve tempo de retirar o celular que usa para monitorar as corridas no aplicativo. Após os fatos, ele conseguiu pedir uma corrida de aplicativo e buscar ajuda na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro, onde registrou o boletim de ocorrência como roubo pelo concurso de pessoas com emprego de arma. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.