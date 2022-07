Um motorista de aplicativo, de 37 anos, foi agredido e roubado por dois travestis na Vila Progresso, em Campo Grande. A vítima aceitou uma corrida na região da Orla Morena com destino a Vila Progresso. No final da corrida foi agredido com tapas, socos, unhadas, mordidas e chutes. Com uma maquinha de cartão, os travestis roubaram do cartão dele R$ 200 e dois celulares. O caso foi registrado como roubo majorado na DEPAC Centro.