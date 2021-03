Uma mulher perdeu o controle de uma BMW na tarde desta quarta-feira (17) dentro da UFMS em Campo Grande/MS. A motorista não sofreu lesões. Segundo informações o acidente ocorreu no estacionamento da universidade. De acordo com testemunhas a mulher perdeu o controle do carro bateu em duas motos subiu o canteiro quebrou uma torneira e derrubou uma cerca de arrame caindo numa ribanceira. Os seguranças da faculdade ajudaram a motorista e o seguro foi acionado.