RIBAS DO RIO PARDO – MS (Correspondente) – Um motorista de um caminhão baú ficou preso às ferragens após colidir contra uma carreta caçamba na madrugada desta terça-feira (11) na BR-262, em Ribas do Rio Pardo. Ele precisou ser desencarcerado do veículo.

A colisão ocorreu quando o motorista do caminhão baú saía do Posto Mutum, na BR-262. Com o impacto, a cabine e a lateral chegaram a ficar destruídas, e a carga se espalhou pela rodovia.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros estiveram no local. O motorista do caminhão teve ferimentos no rosto e fratura no antebraço.

Já o outro caminhoneiro não teve ferimentos e não precisou de atendimento das equipes de resgate. O trânsito ficou lento no trecho, e a PRF organizou a via nas primeiras horas da manhã.