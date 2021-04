O motorista do caminhão boiadeiro que se envolveu em acidente com um Fiat Siena, na tarde desta sexta-feira (23), tinha comprado o veículo há poucas horas na cidade de Dourados. O acidente ocorreu na MS-162, entre municípios de Sidrolândia e Maracaju, e teve como vítima fatal o motorista do Siena, que morreu carbonizado.

Conforme apurado pelo site local Sidro Midia MS, o caminhoneiro alegou que o motorista do Siena invadiu a pista contrária, quando ele seguia sentido Maracaju-Sidrolândia. Já a vítima, fazia o trajeto contrário.

O motorista, que ainda não foi identificado pois teve o corpo carbonizado ao entrar embaixo do carro, teria perdido o controle da direção e capotado o Siena. Devido à gravidade do acidente, não foi possível identificar se a vítima já estava morta quando o fogo começou. As placas do veículo podem ajudar a perícia na identificação. Contudo, o veículo ficou totalmente carbonizado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava em óbito. O acidente ocorreu a cerca de 15 km de Sidrolândia e a Polícia Civil já foi acionada para comparecer no local.