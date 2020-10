TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – A PM prendeu na tarde de sábado (17), dois ocupantes de um veículo após ameaça. A vítima acionou os militares via 190 relatando que estava sendo perseguido pela Avenida Capitão Olinto Mancini por 02 homens armados ocupando uma camionete Toyota Hilux de cor branca.

Imediatamente uma equipe deslocou ao atendimento. E no Bairro Parque das Mangueiras realizou a abordagem do veículo. Após busca pessoal nos suspeitos, foi localizado no compartimento do banco traseiro da camionete, 01 revólver cal. 38 marca JAGUAR municiado com 04 munições intactas da marca CBC, tendo o motorista alegado tê-lo adquirido a cerca de oito meses, mas não possui nenhuma documentação de registro e porte.

A vítima compareceu no local da abordagem e relatou desconhecer os 02 homens, alegando ainda que após a discussão, o passageiro foi quem havia sacado o revólver e apontado contra sua pessoa.

Diante do fato, os acusados foram conduzidos e apresentados juntamente com o armamento na Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as medidas legais cabíveis.