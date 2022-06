Nelson Dias Rocha, de 52 anos, morreu na noite desta quinta-feira (2), após bater o ônibus que conduzia da empresa Guimatur, contra a traseira de um caminhão, no trevo conhecido como ‘Chapadão do Suco’, em São Paulo. Segundo informações divulgadas, o ônibus saiu de Dourados com 25 passageiros que iram para o Brás, fazer compras. A colisão entre os dois veículos aconteceu frontalmente, e com a batida, Nelson morreu na hora.

O motorista do caminhão, que saiu de Bandeirantes (PR), tinha como destino a cidade paulista de Piracicaba. Outro motorista do ônibus, que estava na cabine, e mais seis pessoas foram socorridos em estado grave e encaminhado à Santa Casa de Santa Cruz.