Motorista de aplicativo (57) morreu nesta tarde de sexta-feira (20) após sofrer um mal súbito quando trafegava um automóvel Renault Sandero pela Rua Constantino paralela à Rua Brilhante, em Campo Grande/MS. Após passar mal invadiu a Rua Brilhante e entrou na frente do ônibus resultando numa colisão.

Devido a colisão ele ficou preso dentro do carro. Os bombeiros e o Samu prestaram socorro, mas ele não resistiu mesmo após inúmeras tentativas de reanimação. Uma passageira do ônibus acabou sofrendo uma lesão no ombro devido a freada brusca do coletivo. Câmeras de segurança registram o acidente.