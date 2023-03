Motorista de van de 62 anos procurado por estupro de estudantes é preso no Bairro Tiradentes em Campo Grande. Policiais do GARRAS o abordaram e ao chegarem no sistema constou um mandado de prisão. Ele é acusado de diversos crimes de estupro cometidos contra vítimas menores de idade que eram transportadas pela empresa de van dele. O autor aproveitava o tempo que passava com as crianças para abusar sexualmente delas. Preso foi encaminhado ao Garras e, posteriormente, enviado para a DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), onde aguarda transferência para presídio.