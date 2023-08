Motorista em alta velocidade derruba poste de energia na Rua Rodolfo José Pinho, no Bairro São Bento, deixando os moradores sem energia por 3 horas em Campo Grande. Após a colisão; ele fugiu do local. O custo para a troca do poste varia entre R$ 1,5 mil e R$ 7 mil e a responsabilidade é do infrator.