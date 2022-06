A Polícia Militar Rodoviária, apreendeu na MS-164 uma carga de maconha em Ponta Porã. Durante abordagem, o motorista já desceu do veículo Ford/Ecosport, placa de Piracicaba (SP) dizendo “perdi, seu policial”. Ele confessou que pegou o veículo carregado com 613 kg de maconha em Ponta Porã e levaria até Bataguassu-MS. Preso foi encaminhado a Polícia Civil de Maracaju pelo crime de tráfico de drogas. O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 1.286.000,00 reais.