SÃO GABRIEL DO OESTE-MS (Correspondente) – Motorista (44) e batedor (36) são presos no domingo (18) na BR-163 com 394 Kg de maconha. O envolvido confessou que outro veículo fazia o serviço de batedor para a droga. Com as informações, a equipe foi até o local indicado e localizou outro suspeito que confessou a participação no transporte do ilícito. Os presos disseram que a droga foi recebida em Campo Grande/MS e deveria ser entregue em Cuiabá/MT. Pelo serviço, ambos receberiam R$ 15 mil. Eles foram presos e encaminhados para a Polícia Judiciária local, junto com os veículos e a maconha.

PRF apreende 394 Kg de maconha e prende batedor em Guia Lopes da Laguna (MS)

Watch this video on YouTube