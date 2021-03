CAMAQUÃ-RS (Correspondente), 14/03/2021 – A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, no final da noite de domingo (14) na BR-116 530 kg de camarão sendo transportados precariamente e sem documentação de procedência em Camaquã. A equipe PRF abordou um Toyota Fielder, com placas de Garopaba/SC. Ao questionarem o motorista sobre as mercadorias que estavam no veículo o mesmo confessou que se tratava de camarão transportados de forma irregular, sem a devida documentação, já que são frutos de pesca ilegal.

De acordo com o motorista, 65 anos, a carga seria levada de Rio Grande para Garopaba/SC sua cidade natal, uma distância superior a 600km, o que poderia estragar o alimento e causar risco a saúde do consumidor já que não estavam devidamente refrigerados. Os Policiais acionaram o IBAMA e a vigilância sanitária que aplicaram multas ao motorista. Encerrada a fiscalização, toda a carga foi apreendida e levada para a Delegacia de Polícia Civil, de onde, após análise do órgão sanitário concluir que o alimento ainda estava em condições de consumo, foi feito contato com um programa para sustento e alimentação de famílias de baixa renda e doada a mercadoria.