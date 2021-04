PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 265 Kg de maconha, 6 Kg de skunk e 2 Kg de haxixe na quinta-feira (15), na BR-463. Os policiais rodoviários federais abordaram um Chevrolet/Classic, placas de Várzea Grande (MT). O motorista foi flagrado transportando os ilícitos. Ele disse ter pego o veículo com as drogas em Ponta Porã (MS) e deveria viajar até Goiânia (GO). Pelo transporte, disse que receberia R$ 15.000,00. O preso, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado para a Polícia Federal em Ponta Porã (MS).