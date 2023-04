Motorista é preso após acidente de trânsito na Capital

Homem é preso após ser flagrado com arma no Bairro São Lourenço em Campo Grande. Os policiais foram acionados até a Rua Caiova para atender uma ocorrência de acidente de um motorista que colidiu contra uma árvore. No local, o motorista relatou que havia dormido ao volante, já que toma remédios controlados. Os militares encontraram dentro da camionete uma pistola e 35 munições. Além de um revólver e mais 45 munições. Foi feito teste do bafômetro que deu negativo. O motorista foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia.