NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu 19,5 Kg de maconha, na noite desta quarta-feira (27), na BR-163. Os policiais abordaram um GM/Corsa, placas de Campo Grande/MS. O motorista (24) estava acompanhado por uma passageira, de 20. Diante do nervosismo apresentado pelos envolvidos, a equipe realizou uma busca minuciosa no veículo, vindo a encontrar os tabletes de maconha escondidos em diversos compartimentos. Ele confessou ter pego a droga em Dourados/MS e deveria entregá-la em Balneário Camboriú/SC. Pelo serviço, disse que receberia R $2.000,00. Ele foi preso e encaminhado, junto com a passageira, do veículo e a droga, para a Polícia Civil do Município.