Nova Alvorada do Sul-MS (Correspondente) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2,8 Kg de maconha, e prendeu um homem, neste domingo (18), no km 240 da BR-267, em Nova Alvorada do Sul (MS). Jovem é preso com 2,8 Kg de maconha no último domingo (18) no km 240 da BR-267. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou a droga no veículo Honda City, de placas de São Paulo (SP). O motorista demonstrou um nervosismo exagerado e deu respostas contraditórias aos policiais rodoviários federais, durante abordagem. Ele não quis declarar nada sobre o ilícito localizada. Ele foi encaminhado, junto com o entorpecente e o veículo, para a Polícia Judiciária local.