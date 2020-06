CORUMBÁ-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu na noite de ontem (17) U$ 30.000. Os policiais realizavam patrulhamento no km 670 da BR-262, quando abordaram um VW/Virtus, placas de Belo Horizonte/MG. Após realizar uma vistoria no carro, a equipe os dólares. O motorista (37) não soube explicar a origem do dinheiro. Ele foi encaminhado, juntamente com o veículo e o dinheiro, para a Polícia Federal da cidade.