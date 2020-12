NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu nesta quarta-feira (9) um motorista (21) de um Jeep/Cherokee, com placas de Curitiba/PR transportando 31 Kg de cocaína na BR-163. O motorista e o passageiro, de 25 anos, foram flagrados transportando a droga em um compartimento oculto no veículo. Os presos não declararam a origem ou destino da cocaína. Eles foram encaminhados para a Polícia Civil em do Município, junto com o ilícito e o automóvel.