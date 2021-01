AMAMBAI-MS (Correspondente) – Policiais do DOF prenderam na segunda-feira (25) um homem (42) após ser flagrado com armas e munições escondidas no teto de um Fiat Mobi. Os policiais realizavam patrulhamento na cidade quando avistaram o veículo parado. O motorista ao ser abordado demostrou nervosismo o que gerou desconfiança dos policiais. Na revista no automóvel os militares encontraram duas armas e 25 munições de calibre .45 e .41. Ele não revelou onde comprou o armamento. O valor das munições e das armas foi avaliado em R$ 45 mil.