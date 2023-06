Motorista é preso com caminhonete roubada cheia de drogas

Motorista é preso com 1.600 Kg de maconha em Rio Brilhante. Os policiais abordaram uma Chevrolet/S10 e descobriram que o motorista transportava grande quantidade de drogas no interior do veículo.

Questionado ele disse ter recebido o veículo carregado em Dourados (MS) e deveria entregá-lo em Campo Grande (MS). Pelo serviço, declarou que receberia R$ 1.500,00. A equipe descobriu que a caminhonete possuía registro de furto, no Rio de Janeiro. O preso, a droga e a caminhonete foram encaminhados à Polícia Civil do Município.