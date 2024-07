Motorista é preso com drogas na MS-162

DOF apreendeu 522 Kg de maconha e 11 Kg de skunk próximo à região da Placa do Abadio na MS-162 em Dourados.

Os policiais deram ordem de parada ao motorista de um Ford Fiesta, que não obedeceu e tentou fugir. Após alguns quilômetros ele foi alcançado e preso. No interior do automóvel foram encontrado o entorpecente.

Questionado, o autor afirmou que pegou o carro, já carregado, no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã e deixaria em Dourados, onde receberia R$ 3 mil pelo transporte. Durante checagem a documentação pessoal do suspeito, os policiais localizaram um mandado de prisão em aberto, expedido pelo TJ-SP.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,1 milhão, foi encaminhado à DEFRON do Município.