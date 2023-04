A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1,1 Kg de barra de ouro estimada em R$ 320.000,00 sem nota fiscal na BR-158 em Paranaíba (MS). Os policiais abordaram um VW Amarok. Na revista encontraram o ouro escondido embaixo do bando do motorista que foi preso e encaminhado com o ouro apreendido a Polícia Federal de Três Lagoas (MS).