CORUMBÁ-MS (Correspondente) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu pasta base de cocaína e prendeu um homem, na manhã de domingo (11), na BR-262. A droga foi localizada no veículo Renault Sandero, abordado por policiais rodoviários federais. O veículo era conduzido por um homem que demonstrou nervosismo com a abordagem policial. Ao todo, foram localizados e apreendidos 13 Kg de pasta base de cocaína. O homem disse que receberia dois mil reais para transportar a droga de Corumbá (MS) até Campo Grande (MS). O homem foi encaminhado para a Polícia Civil de Corumbá (MS), juntamente com o veículo e a droga.