ITAQUIRAÍ-MS (Correspondente) – A PM foi acionada via 190 na noite de sábado (31) para atender uma denúncia de direção perigosa em via pública. Segundo a denúncia, um motorista de GM/Silverado, estava colocando os motoristas e a população ao executar manobras perigosas em perigo. Uma guarnição de serviço deslocou em diligências e localizou o autor. Foi procedida a abordagem padrão e o motorista foi identificado como um homem de 30 trinta anos. Em vistoria pelo interior do veículo, foi encontrada uma arma de fogo, calibre 9mm com 10 munições intactas. Diante dos fatos, o homem foi preso, bem como a arma e as munições foram apreendidas pela guarnição policial militar.