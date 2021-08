10º Batalhão prendeu na quinta-feira (5) um autor por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Os policiais em rondas pelo bairro Centro Oeste visualizaram um indivíduo em atitude suspeita. Os policiais procederam a abordagem e em busca pessoal. Ao revistarem o veículo encontraram embaixo do bando do motorista uma pistola 9 mm com 11 munições. Ele não possuía o porte. A equipe policial consultou o número de registro da arma que estava na documentação que o indivíduo apresentou, porém constou como inválido. O autor foi conduzido para delegacia para as providências cabíveis.