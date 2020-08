BATAGUASSU-MS (Correspondente) – A PRF prendeu, na noite de quinta-feira (20), um homem por uso de documento falso e apreendeu uma camioneta adulterada. A equipe fiscalizava no km 18 da BR-267, quando abordou uma Toyota/Hilux SW4, placas aparentes de São José do Rio Preto/SP. Ao checar o documento apresentado pelo motorista, os policiais constataram que o CRLV foi furtado em Miracatu/SP, em 2019. Foi verificado ainda que o utilitário possuía sinais de adulteração, não sendo possível identificar a placa do automóvel original. O homem foi preso e encaminhado, junto com o veículo, para a Polícia Federal em Três Lagoas/MS.