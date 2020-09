GUIA LOPES DA LAGUNA-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu 417 Kg de maconha e recuperou um veículo, na manhã desta quarta-feira (23), na cidade. Os policiais abordaram, em frente um Vw/Voyage com placas aparentes de Belo Horizonte/MG. O motorista (31) foi flagrado transportando 417,2 Kg de maconha. Em consulta aos sistemas, a equipe descobriu que o carro utilizava placas falsas, sendo as originais de Araras/SP, com registro de roubo/furto. O preso, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil do Município.