A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu maconha recuperou um veículo e prendeu um homem por tráfico de drogas na manhã de sábado (10), em Campo Grande (MS). A droga foi localizada no compartimento de carga do veículo Gm/Montana, abordado por policiais rodoviários federais no km 385 da BR-060. O veículo era ocupado por um homem. Ao todo, foram localizados e apreendidos 363 Kg de maconha. A equipe constatou que o veículo usado no transporte da droga possuía registro de roubo e furto, na cidade de São Paulo (SP), no mês de setembro de 2020. O homem foi encaminhado para a Polícia Civil de Campo Grande (MS), juntamente com o veículo e a droga.