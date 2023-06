Motorista é rendido, agredido e roubado por travestis na Capital

Travestis rendem motorista e roubam carro no Jardim Paradiso em Campo Grande. O rapaz parou o veículo no cruzamento das ruas Angela Abdulahad com Ovideo Serra devido o nevoeiro e foi rendido. Um travesti entrou no banco de trás, outro no banco do passageiro da frente e o terceiro suspeito ficou do lado de fora.

Sendo ameaçado com uma faca no pescoço, os criminosos ordenaram que a vítima fizesse PIX e entregasse os cartões. O motorista relatou que um dos travestis estava com uma máquina de cartão de crédito.

O autor pediu para que ele passasse o cartão, mas como a ele informou que não havia saldo, os travestis levaram apenas o celular dele. Ele informou que um deles era alto e possuíam cabelos longos, usava sobretudo bege, moreno claro.

O caso foi registrado na DEPAC-CENTRO como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo com emprego de arma branca.