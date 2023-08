Motorista preste a sair para o compromisso teve a ingrata surpresa de uma cobra no carro no bairro Rita Vieira em Campo Grande. A PMA foi acionada e capturou o réptil na porta do motorista. Aos policiais, o homem explicou que estava entrando no veículo quando notou a serpente.

Os militares informaram que se tratava de uma cobra-cipó que não é peçonhenta e, portanto, não oferecia riscos. Como o animal estava saudável, após a captura ele foi solto em seu habitat.